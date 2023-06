Juve, Bonacini: “Giuntoli direttore vecchio stampo senza algoritmi”

Giuntoli tra Napoli e Juventus

Inoltre, l'ex presidente del Carpi ha parlato anche del lavoro di Giuntoli al Napoli e quello che potrebbe svolgere alla Juventus. Ecco cosa ha detto: “Lo conosco da tanti anni e so quello che sa fare. Forse è un po’ in ritardo sulla tabella di marcia. Perché con le sue qualità avrebbe potuto vincere anche prima degli otto anni che ci ha messo. I risultati erano sotto gli occhi di tutti anche prima, per esempio nella grande annata con Sarri. È un po’ che non lo sento, quindi non so dirvi a che punto sia col Napoli. Sicuramente può fare grandi cose, sia che le faccia dove si trova o alla Juventus. È un momento in generale ideale per uno come lui, che potrebbe ampiamente agire in questo momento di grande ricostruzione".