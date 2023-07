Cambiaso torna al Bologna o resta a Torino? Giuntoli per ora lo vorrebbe trattenere, ma Thiago Motta insiste

Con l'arrivo di Cristiano Giuntoli qualcosa sta già cambiando in casa Juve. Secondo la nuova direttiva infatti, l'ex ds del Napoli si sarebbe opposto al nuovo addio di Andrea Cambiaso, come riporta oggi il Resto del Carlino. Tuttavia i rossoblù sperano in un altro anno di prestito.