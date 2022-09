Le probabili formazioni di Juve-Bologna: Perin o Szczesny, chi in porta?

In vista della sfida di Serie A tra Juve e Bologna, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre

redazionejuvenews

Dopo la sconfitta contro il Monza, la Juve si prepara a tornare in campo. Domenica alle 20:45 i bianconeri affronteranno il Bologna di Thiago Motta, prossimo avversario del loro percorso in Serie A. Per la squadra di Allegri ci sarà un solo risultato possibile: vincere, bisognerà ripartire con il piede giusto. La formazione rossoblù è una squadra abbordabile, almeno sulla carta, ma i bianconeri dovranno prestare la massima attenzione. Come scenderanno in campo le due squadre?

Per i padroni di casa Massimiliano Allegri sta pensando ad un 3-5-2, che sembra ormai essere preferito al 4-3-3 di inizio stagione. Il principale dubbio è tra i pali, dove Szczesny dovrebbe essere tornare ad essere titolare. Lasciare in panchina Perin, miglior giocatore bianconero di settembre, non sarà però semplice. In difesa spazio a Bremer, Bonucci e Danilo, con Cuadrado e Kostic sulle fasce. A centrocampo ci saranno Locatelli, Paredes e Rabiot, mentre in attacco è pronto il tandem composto da Vlahovic e Milik. Assente per squalifica Di Maria, infortunati Chiesa, Pogba e Miretti.

Il Bologna si prepara ad affrontare la Juve con un 4-2-3-1.Skorupski in porta, con De Silvestri, Posch, Lucumi e Lykogiannis in difesa. A centrocampo spazio a Dominguez e Schouten, con Osolini, Soriano e Barrow sulla trequarti. In attacco Arnautovic unica punta.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumi, Lykogiannis; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Thiago Motta