Juve, Pogba out e Miretti acciaccato: chi giocherà contro il Bologna?

Partiamo da un punto fisso: Leandro Paredes. Cercato, corteggiato per tutta un'estate, il centrocampista argentina è diventato il perno della mediana bianconera. Sempre in campo o quasi. Le sue geometrie e le sue doti di palleggio sono armi fondamentali per la manovra della Juve. Anche contro il Bologna sarà titolare. Al suo fianco dovrebbero esserci Rabiot e Locatelli, entrambi di ritorno dopo un leggero problema fisico. Le uniche alternative a disposizione sono McKennie e Fagioli, che potrebbero quindi trovare spazio a partita in corso.