Da Arnautovic fino a Milik: tutte le statistiche in vista di Juve-Bologna

Dalla passione di Milik per le doppiette fino ad Arnautovic e Baggio: tutte le statistiche in vista di Juve-Bologna

In vista della sfida tra Juve e Bologna , la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche: " La Juventus è rimasta imbattuta in 38 (28V, 10N) delle ultime 39 partite di campionato contro il Bologna. L’unico KO nel parziale è uno 0-2 del 26 febbraio 2011. La sfida più recente è un pareggio. L'ultima volta che i bianconeri hanno impattato due gare di fila contro i rossoblù nella competizione è stata nel marzo 2012.

Il Bologna potrebbe vincere una partita contro la Juventus in un girone d’andata di Serie A TIM per la prima volta dal 29 novembre 1998 (3-0 con le reti di Paramatti, Signori e Fontolan, tutte nella prima mezzora di gioco); i rossoblù hanno perso tutte le nove gare più recenti contro questa avversaria nella prima parte di stagione, subendo sempre almeno due reti.

La Juventus è la squadra contro cui il Bologna ha pareggiato (49) e perso più incontri nella sua storia in Serie A TIM (78, 16 dei quali nelle 18 sfide più recenti).

In caso di mancato successo, la Juventus stabilirebbe la sua seconda peggior partenza dopo otto gare in una stagione di Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria (dopo il 2015/16): al momento ha 10 punti in classifica (2V, 4N, 1P) e l’ultimo successo risale al 31 agosto, contro lo Spezia.