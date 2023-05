Juve, Bo: “I bianconeri devono chiudere la stagione con orgoglio”

Sul finale di stagione della Juve si è espresso Bo: il giornalista ha provato a tracciare gli obiettivi per chiudere al meglio la stagione

redazionejuvenews

La Juventus si appresta a percorrere l'ultimo tratto della stagione. All'appello mancano ancora i verdetti sulle ultime tre partite di campionato, oltre alle note vicende extracampo che rischiano di ridisegnare il risultato sportivo in Serie A. Dopo l'eliminazione dalla semifinale di Coppa Italia per mano dell'Inter, è arrivata anche quella del Siviglia in Europa League. Senza più trofei possibili e concreti da portare a casa, con quali motivazioni i bianconeri potrebbero chiudere questo trittico finale di stagione? A dar risposta ci ha provato il giornalista Marco Bo su Tuttosport.

Il prestigio della Juventus — Sul finale di stagione, il giornalista ha richiamato all'orgoglio e al prestigio della Juventus. Ecco cosa ha detto: "Su questa coda accorciata purtroppo per il mondo bianconero senza finale di Budapest di Europa League rimangono tre partite. Lunedì sera c'è la trasferta con l'Empoli, poi l'ultima in casa all'Allianz contro il Milan e poi il finale a Udine. Sono tre partite che possono valere tanto o possono valere poco ma un loro peso ce l'hanno. Da un punto di vista strettamente numerico possono permettere alla Juventus di incassare altri 9 punti. Questo permetterebbe di posizionarsi in una posizione più interessante per le coppe. Anche se ci sono in pendenza ancora due sentenze: la prima lunedì e poi quella sulla manovra stipendi. Vicende che potrebbero mitigare o neutralizzare il valore di questi punti. Però c'è dell'altro in ballo da un punto di vista del prestigio e dell'orgoglio".

Obiettivo secondo posto per la Juve — Inoltre, Bo ha aggiunto: "La Juventus vuole chiudere al 2° posto e nulla di meno. Vuole migliorare la posizione della scorsa annata, cercando di fare più punti dello scorso anno. Questo darebbe un senso un po' diverso a quella che è stata una stagione travagliata, tenendo conto tutti gli inquinamenti provenienti da fuori dal campo. Il riferimento è ovviamente alla Giustizia Sportiva. Poi ci sono quei giocatori che sperano in una riconferma e di trovare un nuovo contratto. Avranno un motivo in più per cercare di strappare la possibilità di restare alla Juventus. Quindi tre partite che nonostante tutto hanno ancora un valore non indifferente".