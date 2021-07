Juve, bloccato Kaio Jorge: il giocatore può arrivare ora o a gennaio

Il giocatore del Santos sembra essere ad un prossimo a vestire il bianconero

Quella di ieri è stata una giornata intensa in casa Juve, dove al quartier generale della Continassa si sono presentati i giocatori che erano stati impegnati con le rispettive Nazionali, eccezion fatta per gli Azzurri che sono ancora, meritatamente in vacanza. Il tempo dei festeggiamenti post Europeo però sembra sia gia acqua passata, perche tutte le squadre di Serie A hanno gia dato il via alla nuova stagione. I bianconeri hanno visto rientrare alla base Rabiot, Ramsey, De Ligt, Kulusevski e l'attesissimo Cristiano Ronaldo che, sembra aver tolto ogni dubbio sulla sua permanenza a Torino.