Birindelli: “La Juve parte favorita ma lo Sporting è temibile. Serve spirito”

La Juventus si prepara a scendere in campo contro lo Sporting Lisbona . All'Allianz Stadium andrà in scena il match d' andata dei quarti di finale di Europa League contro i portoghesi, prima della sfida di ritorno allo Stadio Alvalade del 20 aprile. Una sfida dalla quale passerà tanto delle ambizioni dei bianconeri in stagioni, con l'Europa League come obiettivo per centrare la qualificazione alla Champions League la prossima stagione.

Serve voltare pagina alla Vecchia Signora dopo la sconfitta nella trasferta allo Stadio Olimpico. Di fronte troveranno una squadra scesa dalla Champions League come i bianconeri. Un confronto delicato in cui c'è in palio l'accesso alle semifinali della competizione. Servirà voglia e spirito di sacrificio, per provare a orientare al meglio la qualificazione già stasera. Alessandro Birindelli, ex calciatore bianconero dal 1997 al 2008, ha parlato della sfida di questa sera ai microfoni di TMW Radio. Questa la sua analisi in vista del match tra Juventus e Sporting Lisbona.