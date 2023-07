Juve, al via le vendite dei ticket per le prime partite della stagione

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con le informazioni per la vendita dei biglietti per le gare in casa di Serie A . Ecco il comunicato: "Bianconeri, siete pronti a tornare a casa? Il calendario della Serie A 2023/2024 è stato sorteggiato e ora non resta che acquistare i biglietti per tornare all'Allianz Stadium. La Juve partirà da Udine, domenica 20 agosto 2023, ma il week-end successivo si giocherà a Torino e nella prima giornata della nuova stagione tra le mura amiche affronteremo il Bologna domenica 27 agosto alle ore 18:30. Poi, prima della pausa per le Nazionali, si giocherà a Empoli contro la formazione toscana, mentre l'Allianz Stadium riaprirà nuovamente le sue porte nel quarto turno di campionato post sosta il 16 settembre alle ore 15:00 per il match contro la Lazio. Di seguito tutte le informazioni utili per acquistare i tagliandi per queste prime partite in casa.

LE FASI DI VENDITA Si potranno acquistare i tagliandi per le due sfide contro i rossoblù e contro i biancocelesti a partire da mercoledì 12 luglio e saranno acquistabili solo ed esclusivamente online sul nostro Official Ticket Shop. Come sempre precedenza ai Member che per queste prime due gare coinciderà con un'unica fase dedicata ai J1897 e a tutte le varie tipologie di Black&White Member. Per quanto riguarda, invece, le indicazioni sulla vendita libera verranno comunicate successivamente. Clicca qui per tutte le info sui match. JUVE-BOLOGNA | ACQUISTA ORA IL TUO BIGLIETTO! JUVE-LAZIO | ACQUISTA ORA IL TUO BIGLIETTO! TARIFFE SPECIALI MEMBER Questa tariffa sarà valida soltanto nella fase di vendita dedicata agli Juventus Member. UNDER 16 Per queste due sfide è prevista una speciale tariffa Under 16, dedicata a tutti coloro che avranno meno di 16 anni il giorno dell’evento. ABBONATI, SEI ANCORA IN TEMPO! Se non vuoi perderti neanche una partita dei bianconeri sei ancora in tempo per sottoscrivere l'abbonamento a partire da 29 € a partita.