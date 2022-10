Biasin duro: “Juve minestra riscaldata. Allegri non doveva rifiutare il Real”

Brutta, bruttissima prestazione da parte della Juve di Massimiliano Allegri , che torna a perdere dopo le due prestazioni positive contro Bologna e Maccabi Haifa. Contro il Milan non c'è stata partita, con i rossoneri superiori in ogni zona del campo. La crisi bianconeri continua e la panchina di Allegri traballa.

"Non abbiamo la minima idea su quel che accadrà in casa bianconera nelle prossime ore - ha continuato Biasin, ma sappiamo quel che è capitato del suo ritorno a Torino, ormai 16 mesi fa. Il Real gli aveva proposto un contratto, Max doveva solo firmare. Rinunciò per tornare in terra sabauda contro il parere di tutto il suo entourage. Non si rifiuta il Real ma, soprattutto, non si torna dove si è fatto benissimo: il rischio, elevatissimo, è rovinare tutto".