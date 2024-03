Juve, Biasin: “Allegri? Abituati a rispondere solo a belle domande”

Dagli studi di Mediaset, Fabrizio Biasin è ritornato sul nervosismo di Massimiliano Allegrinel post gara del match della Juventus contro il Genoa. Ecco le sue parole: "Il dovere di un giornalista è quello di fare le domande belle o brutte che siano. È colpa nostra che abbiamo abituato tutti a fare solo belle domande. Quando la domanda è brutta i signori tesserati si spaventano e rispondono in una certa maniera e questo non va bene. La domanda che è stata posta ad Allegri può piacere o no, ma lui è tenuto a rispondere dopo 7 punti in 8 partite. Perché l'allenatore della Juventus deve dare delle risposte e non fare il permaloso. Alla fine la risposta di Allegri non ha chiarito niente. I punti li ha fatti ma la gente si chiede quando si guarderà oltre".