Juve, i bianconeri studiano per un ‘Morata-ter’. Ma prima bisognerà…

Su La Razón, si legge che i bianconeri starebbero pensando di riportare a Torino l'attaccante spagnolo che già conosce bene l'ambiente. Nel caso di un suo ritorno si tratterebbe della terza volta con la maglia della Juventus (il primo periodo dal 2014 al 2016 e poi dal 2020 al 2022). La società bianconera l'estate scorsa si rifiutò di pagare 35 milioni per esercitare il diritto di riscatto per l'acquisto del giocatore, ma l'Atletico non concesse sconti.

Il suo contratto con i colchoneros scadrà nel 2024: un motivo in più che potrebbe portare alla sua partenza. Parlando di cifre: all'Atletico 'basterebbero' 8,5 milioni, poco più del riscatto di Milik dal Marsiglia. L'attaccante dell'Atletico Madrid quest'anno sotto la guida del Cholo Simeone ha disputato 18 gare da titolare in Liga e 10 a gara in corso. Certo è che l'arrivo di Depay a gennaio lo ha messo un po' in ombra diventando il compagno 'preferito' di Griezmann lì davanti. Solo dopo l'infortunio dell'ex Barcellona (rimediato con l'Olanda nella partita contro Gibilterra valida per le qualificazioni a Euro 2024) Morata è stato di nuovo alternato nell'undici di Simeone con Ángel Correa. Tuttavia prima di fare ragionamenti, in casa Juve bisognerà definire il futuro di Vlahovic e di Milik.