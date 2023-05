Juve, bianconeri su Scamacca: il West Ham apre al prestito ma…

I bianconeri - che stanno già pensando al futuro del reparto offensivo- potrebbero proporre un prestito al West Ham, soprattutto se Dusan Vlahovic dovesse fare le valigie prossimamente. Il serbo infatti è stato accostato a diversi top club europei dal Bayern Monaco al Newcastle, dal Chelsea al Manchester United. I bianconeri potrebbero puntare su Arkadiusz Milik -in prestito dall''Olympique Marseille- e affiancare un altro attaccante come Gianluca Scamacca,. Il Milan avrebbe mosso i primi passi dopo che gli inglesi hanno aperto alla possibile cessione del giocatore in prestito. Tuttavia bisognerà capire come recupererà dall'infortunio prima di fare passi falsi.