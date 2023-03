Juve, i bianconeri in Premier: McKennie verso il riscatto, gli altri…

Sono tre i calciatori via in prestito dalla Juve in Premier League: Weston McKennie potrebbe essere riscattato dal Leeds, Zakaria e Arthur...

La Juventus lavora durante la sosta per farsi trovare pronta alla ripresa del campionato. La squadra di Allegri continua ad allenarsi sul campo in attesa di conoscere gli sviluppi in merito all'inchiesta Prisma e ai punti di penalizzazione. Sarà fondamentale mantenere la continuità delle ultime uscite per continuare una rincorsa europea a prescindere dalla decisione del -15.

Interessante però anche sottolineare quello che sarà il futuro di alcuni calciatori che sono attualmente via in prestito dai bianconeri. Le uniche speranze al momento di un'esercitazione della clausola per il riscatto dei tre calciatori in Premier riguarda Weston McKennie. Lo statunitense è approdato al Leeds nella scorsa finestra invernale in prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto fissato a 34,5 milioni di euro più 4,5 di bonus in caso di salvezza. Il classe '98 sta trovando spazio alla corte di Javi Garcia e il Leeds al momento si trova al 14° posto in classifica, seppur con un margine di appena 2 punti dalla zona salvezza.

Per quanto riguarda gli altri due bianconeri in prestito in Gran Bretagna sono poche le possibilità di una permanenza in terra inglese. Sia Zakaria che Arthurdovrebbero fare ritorno a Torino al termine della stagione. Entrambi non hanno mai trovato spazio con Chelsea e Liverpool nel corso della stagione, Arthur soprattutto per motivi fisici. Inoltre le cifre per il riscatto sono fissate a 28 milioni per il primo e a 35 milioni per il secondo.