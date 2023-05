Juve, i bianconeri pensano a Renan Lodi: erede di Alex Sandro?

La strategia di mercato per quest'anno sarà all'insegna della qualità a prezzi contenuti. La Juve ha bisogno di rinforzare la rosa, anche in vista di alcune partenze. Secondon TuttoJuve, i bianconeri starebbero pensa al terzino sinistro dell'Atletico Madrid: Renan Lodi . Durante questa stagione è stato ceduto in prestito al Nottingham Forest, dove è stato uno degli uomini chiave della squadra quest'anno.

Il futuro del brasiliano ancora è un punto interrogativo e non si sa se resterà o meno in Premier League. In questo contesto la Juventus intende trovare un accordo con gli spagnoli, magari per portarlo a Torino con la formula del prestito (anche se non sarà facile). Visto il calo di Alex Sandro e l'assenza prolungata di De Sciglio che sarà indisponibile per circa sei mesi, i bianconeri pensano a lui per la prossima stagione.