Juve, i bianconeri pensano già al dopo-Vlahovic: di chi si tratta

Come riporta Tuttosport, dall'Inghilterra insistono per Dusan Vlahovic: tra le big inglesi ci sono in primis il Chelsea, seguito dal Tottenham (se il Bayern dovesse acquistare Harry Kane), più defilato invece il Manchester United che comunque resta vigile. La società bianconera sarebbe disposta a rinunciare all'ex Fiorentina per 80 milioni di euro.