Juve, Bianconeri beffati di nuovo: Noah Okafor sceglie il Milan

Okafor corteggiato da diverse italiane: alla fine lo svizzero approderà in rossonero. Il Milan ha chiuso l'operazione beffando la Juve

Un colpo dopo l'altro. Il Milan è scatenato: nella mattinata di oggi è arrivata l'ufficialità dell'arrivo di Okafor dal Saliburgo. Il giocatore è atteso domani a Milano per le consuete visite mediche. Il classe 2000 arriverà giusto in tempo per il ritiro negli Stati Uniti dove affronterà le amichevoli di lusso contro Real Madrid, Juventus e Barcellona.