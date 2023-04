Juve, i bianconeri affronteranno un Napoli quasi decimato…

Il Napoli -ora a +14 dalla seconda in classifica- sta già pensando al campionato e al prossimo impegno che vedrà andare in scena il big match Juve-Napoli nel sunday night della 31° giornata di Serie A che si concluderà il 24 aprile con Atalanta-Roma. Next stop: Juventus Stadium. Domenica sera alle ore 20.45 gli uomini di Spalletti sono attesi a Torinoper affrontare i bianconeri nella gara valida per la 31° giornata di Serie A.