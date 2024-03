Juve, Bertinetti: “Il Tas di Losanna può modificare la squalifica a Pogba”

Intervistato per le pagine de La Repubblica, Federico Bertinetti ha parlato dell'evolversi della situazione legata alla squalifica del giocatore della Juventus, Paul Pogba. Ecco le sue parole: "Il mese di marzo si apre con una buona notizia per la Juve. Il Tribunale nazionale antidoping ha squalificato Pogba per quattro anni. L'intenzione è di punirlo per la sua ingenuità in quanto giocatore della Juventus. Ma il Tribunale non si è accorto che così facendo ha fatto un favore alla Juve, facendole risparmiare 30 milioni".