Juve, Bernardeschi si gioca il futuro nei prossimi mesi

TORINO- In questi giorni la Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa, anche se i giocatori hanno lavorato individualmente (le sedute di gruppo riprenderanno infatti solo da domani). L’obiettivo dei bianconeri è quello di preparare al meglio la gara del 3 Gennaio contro l’Udinese, primo match dopo la sosta natalizia. La squadra di Pirlo, ferma al sesto posto a quota 24, a -10 punti dal Milan capolista, vorrà certamente riscattare la cocente sconfitta per 3-0 subita contro la Fiorentina, che violando l’Allianz Stadium ha centrato il primo successo della seconda gestione di Cesare Prandelli. Contro ifriulani servirà quindi una pronta risposta da tutta la squadra, in particolare dai quei giocatori il cui futuro si giocherà nei prossimi sei mesi di stagione. Tra questi c’è Federico Bernardeschi, il cui rendimento, da due stagioni a questa parte, è stato troppo al di sotto delle aspettative. L’ex Fiorentina, arrivato nell’estate del 2017 per 40 milioni di euro, non conosce ancora il proprio destino.

Stando a quanto riferito dal quotidiano La Stampa, in casa Juventus si sta valutando attenatemente la situazione del numero 33. Il ragazzo non è esattamente al centro del progetto tecnico, ma Pirlo lo considera comunque una buona alternativa, ma si aspetta da lui risposte di un certo tipo. In caso contrario, non è da escludere la cessione e le proposte non mancano sicuramente. In primis c'è l'ipotesi Lione, dove gioca l'altro ex bianconero De Sciglio, che potrebbe intavolare un discorso che comprenderebbe il passaggio all'ombra della Mole di Memphis Depay. L'alternativa è invece il Milan, alla ricerca di cambi sugli esterni, che potrebbe offrire al ragazzo un maggior impiego. A favorire il passaggio in rossonero penserebbe Mino Raiola, da poco diventato procuratore del talento di Carrara.