Juve, Bernardeschi: “Penalizzazioni? Non so se i giocatori le meritavano”

Intervistato da TLN Soccer, l'ex Juve Federico Bernardeschi ha parlato della stagione dei bianconeri: “Un campionato strano per la Juventus, perchè ha dovuto sopportare tante vicissitudini e questa è stata una bella mazzata per la squadra. Non se lo meritavano sicuramente, soprattutto i giocatori, gli uomini dentro lo spogliatoio, la società e i tifosi. Queste cose non fanno piacere ma si sono ritirati su molto bene. La Juve ha un dna, un carattere particolare e non è facile da buttare giù. Le risposte le sta dando e continuerà a darle fino alla fine, quello che è sicuro è che la Juve darà del filo da torcere a tutti”.