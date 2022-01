Juve, Bernardeschi è l’MVP di dicembre. Contro l’Udinese però che rischio!

Bernardeschi è stato premiato come miglior giocatore della Juve del mese di dicembre. Ieri contro l'Udinese, però, ha corso un bel rischio

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha comunicato il vincitore del premio come miglior giocatore del mese di dicembre. Ecco il comunicato ufficiale: "Quattro assist (contro Genoa, Bologna e Cagliari in Serie A e quello decisivo contro il Malmö in Champions League), un gol (sempre nel 2-0 contro i sardi) e tante prestazioni di alto livello per intensità e abnegazione gli sono valse il premio come MVP del mese di dicembre. Stiamo parlando di Federico Bernardeschi che è stato il bianconero più votato su Juventus.com, e questa sera, all'Allianz Stadium, riceverà il premio di MVP of the Month Powered by eFootball proprio prima di Juve-Udinese, al termine del riscaldamento. Complimenti, Fede, meritatissimo!". (Juventus.com)

Un mese da incorniciare per Bernardeschi, che in assenza di Chiesa ha saputo dimostrare tutto il suo valore, prendendo per mano la Juventus. Massimiliano Allegri gli ha dato fiducia e lui l'ha ripagato con prestazioni di altissimo livello. Ieri però l'esterno italiano si è reso protagonista di un gesto che avrebbe potuto compromettere tutta il match contro l'Udinese. Pochi minuti prima del gol di McKennie, infatti, l'ex Fiorentina ha tirato per i capelli Soppy all'interno dell'area di rigore bianconera. Per fortuna arbitro e VAR non hanno decretato il gesto come falloso. Niente calcio di rigore.

Al termine della partita l'allenatore dell'Udinese Cioffi ai microfoni di Sky Sport ha commentato: “Non l’ho rivisto, vai a giudicare qualcosa dove ci sono assistente e var, la sensazione che ho avuto dal campo è che lo tirasse per i capelli. Se hanno valutato che non lo tirava per i capelli… Con i se e con i ma non si va da nessuna parte”. In effetti pensare a quello che sarebbe potuto succedere è abbastanza inutile, ma sicuramente Bernardeschi ha rischiato grosso, anzi grossissimo. La speranza ora è che l'esterno italiano continui a giocare sui livelli visti a dicembre, perchè ci sarà bisogno di lui.