Juve, Bernardeschi: “C’è tanto rammarico, saremmo potuti andare ai rigori”

Al termine della partita contro l'Inter l'esterno della Juventus ha espresso tutto il suo rammarico per la sconfitta

Contro l'Inter la Juventus partiva come sfavorita, una frase strana da dire dopo anni e anni di dominio sulla Serie A ma è così. I nerazzurri sono infatti i campioni in carica della Serie A, sono attualmente primi in classifica e mettono in campo una rosa e un gioco superiore a quello dei bianconeri. I pronostici sono sempre veritieri? Assolutamente no, ma in questo caso hanno avuto ragione. La squadra di Massimiliano Allegri, però, ha combattuto dal primo all'ultimo secondo di gioco, andando ad un passo dai rigori. Poi chissà, magari dagli 11 metri avrebbe comunque vinto la squadra di Simone Inzaghi, ma la sconfitta nell'ultimo secondo dei tempi supplementari è una pugnalata al cuore per i tifosi bianconeri in giro per l'Italia.