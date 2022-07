Juve, Bernardeschi verso il Toronto. Dybala invece…

Fino a qualche anno fa gli svincolati erano giocatori di lusso, da prendere "a costo zero" pagandogli "soltanto" il contratto. E la Juventus nelle passate stagioni ha fatto ben più di qualche acquisto a parametro zero: alcuni di successo come Pogba, altri invece che hanno lasciato ben più di qualche dubbio come Rabiot. Spesso, infatti, per convincere i giocatori svincolati è necessario offrire uno stipendio molto alto e se per caso questi non dovessero rivelarsi all'altezza, venderli diventa poi molto più complicato.