Juve, Bergomi: “Per Allegri sono stati tre anni difficili da sopportare”

Beppe Bergomi ha parlato del futuro di Max Allegri alla Juventus: per l'ex calciatore, non sarebbe semplice proseguire dopo gli anni passati

Ospite a Sky Sport, Giuseppe Bergomi ha parlato del futuro del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: "Dobbiamo capire se questi tre anni sono stati pesanti per Allegri per quello che ha dovuto sopportare da allenatore. Ai primi scivoloni contro Empoli, Verona sono venuti fuori le stesse critiche di una volta e se deve vivere sempre in questa situazione deve fare delle scelte".