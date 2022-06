Juve, occhio all’Inter! Bergomi: “Lukaku trascinatore, Dybala occasione”

Se Lukaku è un ritorno gradito, Dybala , nonostante i molti problemi fisici delle ultime stagioni in bianconero, potrebbe essere l'uomo in più: « Preso a zero, un attaccante così è da considerarsi un’occasione più che un giocatore pienamente organico al progetto tecnico. Fa bene l’Inter a provare a portarlo a casa, anche se magari, almeno in partenza, è più difficile da incastrare. Ma ho grande fiducia nel lavoro di Inzaghi, anche se va considerata sempre la posizione di Calhanoglu e ora di Mkhitaryan . Il cambio di passo, la fisicità e la profondità di Lukaku sono un fattore nel campionato italiano: cambiano le forze in campo. Dybala ha qualità tecniche importantissime, una grande voglia di rivincita , ma a differenza di Romelu non è ancora stato visto all’opera a Milano: naturale che dia meno certezze».

Ma i tre giocheranno insieme? «In partenza no... L’Inter nel suo complesso è modellata sul 3-5-2, a partire dalle mezzali che si esaltano in quei movimenti. E Brozo, in un centrocampo a due, non sarebbe più così determinante. Lautaro-Lukaku la conosciamo, in Italia è già stata devastante. Il duo Lukaku con Dybala andrebbe costruito, anche se pesa il fatto che siano mancini e preferiscano partire sul centro-destra. Più complesso con i due argentini: ormai Dybala gira molto dietro e non si potrebbe alzare la palla. Per me quello in campo più degli altri, però, sarà comunque Lukaku».