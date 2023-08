Juve, per Berardi ancora non è finita: attesa l’offerta giusta

La trattativa per Domenico Berardi sarà una delle più calde di queste ultime settimane di calciomercato. Il calciatore del Sassuolo vuole la Juventus , e questo è chiaro, come i bianconeri vogliono l'ala neroverde, questo è altrettanto palese. Il problema principale è la valutazione del calciatore, visto che il club emiliano lo valuta sui 30 milioni trattabili, e i piemontesi sarebbero arrivato ad offrire sui 22-23 milioni, senza contropartite, visto che il Sassuolo non vuole aggiungere altri calciatori in rosa.

Carnevali , nell'intervista di ieri alla Gazzetta dello Sport, è stato molto chiaro sul termine massimo della trattativa, chiudendo la porta ad ogni possibili riapertura: "Quando la Juve ci ha chiesto Berardi per la prima volta, abbiamo solo abbozzato un discorso economico. Il Sassuolo ha chiarito che la valutazione del giocatore era superiore ai 30 milioni, ma da parte nostra c’era la disponibilità ad ascoltare un’offerta della Juve e a trovare insieme la cifra giusta e la formula che potesse soddisfare entrambi i club. Ci tenevamo ad accontentare Berardi, a cui siamo molto affezionati, però non potevamo trascurare le esigenze della nostra società e quindi avevo specificato alla Juve che non avremmo accettato l’inserimento di calciatori nella trattativa perché abbiamo già cambiato tanto".

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, però, ci sarebbe ancora uno spiraglio per la buona riuscita della trattativa, visto che se la Juventus dovesse proporre la cifra giusta per Berardi, l'operazione potrebbe sbloccarsi, considerando sempre che il classe '94 vuole solo i bianconeri e potrebbe decidere di impuntarsi per andare via, anche se l'ad ha risposto anche a questa domanda: "Se Berardi chiedesse di partire? Lo farei ragionare, gli spiegherei la situazione. Domenico è molto affezionato al Sassuolo, anche l’anno scorso gli era arrivata un’offerta importante e per lui poteva anche essere l’ultima occasione per andare in un grande club. E invece quest’estate si è materializzata la possibilità di andare alla Juve. Adesso, però, non ci sono più le condizioni. Berardi è un ragazzo sensibile e intelligente, lo capirà". Di certo una situazione complicata, che nei prossimi giorni avrà delle evoluzioni importanti.