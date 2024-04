Juve, Bellinazzo: “Società in una situazione di convalescenza”

Intervistato a Radio Bianconera, Marco Bellinazzo ha parlato della situazione societaria della Juventus. Ecco le sue parole: “Parliamo di una situazione di convalescenza. Come noto dovuta a due grossi colpi subiti negli ultimi anni. In primis il Covid, arrivato in una fase in cui la società si stava espandendo. Quindi erano stati fatti investimenti importanti tra cui Ronaldo, ma non solo. Era in atto una politica in cui la spesa cresceva con l'obiettivo di essere compensata dai ricavi, la pandemia invece ha bloccato tutto il meccanismo. Il secondo trauma è quanto accaduto fuori dal campo, vale a dire la questione giudiziaria legata alle plusvalenze. Soprattutto la penalizzazione che ha estromesso la Juventus dalle coppe europee, con conseguenti mancati ricavi per 115 milioni. Tutto questo è avvenuto in una situazione in cui era ed è tutt'ora necessario riequilibrare i conti, bilanciare entrare e uscite, aumentare i ricavi e proporzionare le spese, i costi, in particolari gli ingaggi dei calciatori e gli ammortamenti legati a quanto sborsato per il cartellino”.