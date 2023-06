Juve, Bellinazzo: “Fase storica e spartiacque con il passato”

I problemi dei diritti TV

Altro tema scottante, che coinvolge gli interessi della Juventus e non solo, è quello relativo a i diritti tv. Su questo, il giornalista si è espresso così: "Non è un bel momento. La speranza era che le tre finale avessero potuto accendere l'interesse di altri operatori. Non mi meraviglia che siano arrivate offerte basse nelle buste, di solito servono per sedersi al tavolo. Nelle trattative non so quale possa essere il margine. L'unico vero elemento è quello del canale della Lega. Tecnicamente oggi è possibile farlo molto più facilmente rispetto al recente passato. Bisogna capire cosa c'è nelle buste che hanno presentato i sei fondi. Perché quel tipo di supporto diventa indispensabile per i club per andare a scontare e anticipare i ricavi. Il rischio d'impresa i presidenti italiani difficilmente lo assumerebbero. Quello può essere il momento di svolta se si dovesse stare sotto di 800 milioni. Se arriveranno offerte più alte, anche se più basse dei 927 attuali, si potranno trovare accordi. Altrimenti dovremo andare su quella strada che sarà quella della rivoluzione. Ma quando sei indietro devi prendere altre strade per cercare di recuperare terreno".