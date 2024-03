Juve, Beccantini: “Allegri? Intervista squallida da esonerando”

Beccantini è tornato sull'ultima prova in campionato della Juve: il giornalista ha anche commentato l'intervista di Allegri nel post partita

Nel suo editoriale sul suo blog, Roberto Beccantin i ha commentato la prestazione della Juventus contro il Genoa . Ecco un estratto delle sue parole: "Altro che mezzogiorno di fuoco. Un rancio orribile, con la Juventus in modalità Udinese , fiacca e sterile, e il Genoa lontano dal calcio espresso nel salotto della capolista. Un sacco di errori collettivi, nei tocchi e nelle idee, il Grifo di Gilardino (seguitelo) mai o quasi mai costretto ad allertare le unità di crisi; Madama a girargli attorno, Szczesny a salvarla da Bani , e solo nella ripresa, dopo i cambi (Cambiaso a parte), ad accerchiarne le trincee. E che i ritiri non servono a un tubo. Anzi".

Beccantini ha proseguito: "Una vittoria nelle ultime otto partite. Vaffa vaganti in famiglia, nervi a fior di pelle, Vlahovic espulso, agli sgoccioli, per proteste. Allegri ha «marcato» Chiesa con Kostic, nell’intento di liberarne la libido offensiva (sic). E quando è uscito, perché è uscito, dentro Yildiz. «Il triangolo no», canta(va) Renato Zero. Il triangolo, cioè il tridente. Mai e poi mai. Paura? Occhio: avanti di ‘sto passo, rischia di sfumare persino il quinto posto. E poi l’intervista del capo: squallida. Da esonerando".