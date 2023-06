Come si legge su ElNacional.Cat, una delle mosse di mercato più azzardate del Bayern Monaco è stata la partenza di Robert Lewandowski. L'attaccante polacco è partito per Barcellona, dove ha continuato a dimostrare di essere ancora uno dei migliori attaccanti d'Europa nonostante i suoi 34 anni. Lewandowski ha fatto il suo esordio in campionato con i blaugrana il 13 agosto 2022 come titolare contro il Rayo Vallecano. In Liga quest'anno ha giocato 9 partite, mettendo a segno 9 gol e 3 assist.