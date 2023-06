Juve, Bayern più freddo su Vlahovic: i bavaresi preferisco un altro profilo

Vlahovic piano B

Secondo Tuttosport, seppure l'interesse del Bayern Monaco è reale, il club tedesco non considererebbe Dusan Vlahovic la loro prima scelta. In cima al taccuino delle preferenze dei bavaresi ci sarebbe infatti Kolo Muani dell'Entracht Francoforte. Un profilo che se fosse raggiunto escluderebbe quello dell'attaccante della Juventus. Questa situazione si sarebbe venuta a creare dopo un primo rifiuto proprio del club bianconero per un offerta attorno ai 60 milioni di euro proprio dello stesso Bayern. Prima di tentare un rilancio, vorrebbe tastare la possibilità di raggiungere il talento naturalizzato francese. La sensazione è quella che l'Entracht possa cedere per un offerta a tre cifre, che non risulta impossibile vista la facoltosa concorrenza. Inoltre, il giocatore sarebbe comunque un investimento accessibile per la non eccessiva pretesa a livello di ingaggio. Almeno se confrontato ad altri profili di primo livello.