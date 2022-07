Juve, il Bayern si avvicina a de Ligt: Salihamidzic a Torino per trattare

de Ligt sembra sempre più vicino a lasciare la Juve: un dirigente del Bayern Monaco è a Torino per trattare l'acquisto del centrale olandese

redazionejuvenews

Giornata ricca di emozioni in casa Juve, in entrata ma anche in uscita. Questa mattina, infatti, è arrivata la tanto attesa ufficialità di Paul Pogba. Il centrocampista francese è pronto a tornare a sentire il calore del pubblico bianconero, voglioso di tornare al centro del progetto della Vecchia Signora. Chi invece non ha ancora conosciuto a fondo il progetto della Juve è Angel Di Maria, che oggi si è presentato in conferenza stampa. "Sono contento di essere qui, è fantastico, ho ricevuto tanto affetto", ha esclamato l'esterno argentino. Ma per due acquisti che arrivano (domani alle 15 la presentazione di Pogba), ce n'è uno che si prepara a partire.

Matthijs de Ligt sembra infatti sempre più vicino a dire addio alla Juventus. Il difensore centrale olandese è finito nel mirino del Chelsea e del Bayern Monaco, con la squadra tedesca che sembra intenzionata a chiudere il colpo. Non a caso oggi a Torino è atterrato Hasan Salihamidzic, dirigente del club tedesco ed ex giocatore della Vecchia Signora. Il bosniaco è in Italia proprio per trattare l'acquisto del difensore olandese e per portare alla Juventus la prima offerta ufficiale dei bavaresi. Intercettato fuori dall'aeroporto di Caselle, i giornalisti hanno chiesto Salihamidzic se ci fosse fiducia per il trasferimento, a cui il dirigente ha risposto con un sorriso e un enigmatico: "Vediamo". Il Bayern Monaco è sicuramente interessato ma per il momento i due club non sono ancora arrivati ad un accordo.

Nel frattempo la Juve continua la sua caccia al possibile sostituto di de Ligt. I bianconeri, infatti, non vogliono farsi cogliere impreparati e sono alle ricerca di un difensore che non faccia rimpiangere l'ex Ajax. Il nome in cima alla lista è sempre quello di Kalidou Koulibaly, ma la trattativa con il Napoli sembra in salita. Pochi giorni fa il direttore sportivo azzurro Giuntoli ha infatti annunciato un'offerta monstre da parte di Aurelio De Laurentiis per convincere il centrale senegalese a restare: 6 milioni di euro a stagione per 5 anni e la possibilità di diventare poi un dirigente. Cosa sceglierà Koulibaly?