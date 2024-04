Juve, Batista: “Soulè ha un futuro splendido ma deve crescere fisicamente”

Intervistato a Tmw, Fernando Batista, Commissario tecnico del Venezuela, ha parlato dell'attaccante della Juventus. in prestito al Frosinone, Matias Soulè. Ecco le sue parole: “Ha un futuro splendido davanti. Deve crescere molto calcisticamente e a livello fisico, è giovane. Molte volte i ragazzi giovani pagano certe situazioni, oggi gioca in una squadra adatta a lui. Gioca con continuità, segna e fa assist. Ciò ti fa crescere e capire quando è il momento giusto per andare incontro a grandi squadre. Già da tempo faceva vedere ciò che ha di buono, oggi deve continuare a crescere e deve rinforzarsi fisicamente, ma immagino ce l’abbia in testa come obiettivo”.