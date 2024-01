Juve, Barzagli: “Yildiz come Del Piero? Presto per fare questi paragoni”

Intervistato ai microfoni di Radio Radio, Barzagli ha risposto sul confronto tra Kenan Yildiz e la storica bandiera della Juventus Alessandro Del Piero. Ecco cosa ha detto: "Andrei piano con i paragoni, una cosa è certa, ha talento e a quell'età vedere certi gol di fa sorridere. Speriamo che cresca, ha un allenatore che sa come si gestisce bene un calciatore giovane e bravo, perché Allegri sa come toglierti la pressione. Mi ricordo quando arrivò Dybala, pagato 30 milioni dal Palermo, i primi due mesi non giocava. C'era talmente tanta pressione... e poi per fortuna è entrato, perché iniziò a segnare".