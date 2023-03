Juve, si punta su Barrenechea: il club apre al prestito per farlo crescere

Il centrocampista argentino ha avuto modo di mettersi in mostra ed ha convinto Allegri: può partire in prestito per proseguire la crescita

redazionejuvenews

L'aspetto 'positivo' di una Juventus falcidiata dagli infortuni è la scoperta di nuove certezze. Perché con tanti elementi inamovibili alle prese con fastidi muscolari continui - come Pogba - Allegri si è trovato nella condizione di dare spazio a chi non immaginava di essere proiettato in prima squadra così in fretta. E' il caso di Enzo Barrenechea, altro profilo su cui la Vecchia Signora può puntare per il futuro.

Ventidue presenze con la Juve Next Gen, da pilastro del centrocampo agli ordini di Brambilla, fino a scendere in campo in Champions League, seppur solo per due minuti. Spiccioli sì, ma il ragazzo si farà, a Torino ne sono convinti tutti. Le due presenze in Serie A contro Torino e Samp, dove ha avuto modo di giocare più minuti, hanno impressionato.

Barrenechea rientra tra i tanti profili giovani e futuribili di una Juve che sta scoprendo un tesoretto in casa, figlio di un lavoro mirato tra le varie selezioni del vivaio. Ed il prodotto dei Newell's Old Boys può essere una certezza per il futuro. Come scrive l'edizione odierna di Tuttosport la Juve starebbe pensando ad un prestito per la prossima stagione per fare in modo di far proseguire la sua crescita, in una squadra dove la concorrenza è ridotta e dove il classe 2001 riuscirebbe a ritagliarsi più spazio.