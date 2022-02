Juve, Barone su Vlahovic: “Tante falsità sulla cessione”

Il direttore generale della Fiorentina ha voluto chiarire dei punti sulla cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus, ai microfoni di Mediaset.

Parla Joe Barone. Il direttore generale della Fiorentina, braccio destro di Rocco Commisso, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset prima della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Il dirigente viola ha parlato della gara e del suo valore: "La Coppa Italia è un obiettivo importante per la Fiorentina, per noi è come una finale. Il gruppo è compatto vogliamo reagire dopo la brutta prova con la Lazio. L'eventuale sfida con la Juve in semifinale? Per noi ogni partita è importante, pensiamo prima alla gara di stasera e poi a quella contro lo Spezia. Ora non ci pensiamo, speriamo solo che oggi vada bene alla Fiorentina".