Juve, Barillà: “Ricostruzione? Manca chiarezza e strategie”

Sulle colonne de La Stampa, Antonio Barillà ha parlato del momento della Juventus tra presente e piani per il futuro. Ecco le parole del giornalista: "A Roma è in palio non solo un traguardo prezioso per dare senso all’anno zero, rimanendo incollati alla possibilità di alzare un trofeo. La Juventus deve dimostrare di conservare orgoglio e voglia. Rango e tradizioni lo impongono a prescindere dai cicli più o meno vincenti. Fare il proprio dovere è il minimo prima d’una ricostruzione che a sua volta si trascina, complice - giusto riconoscerlo, senza concedere alibi - la mancanza di chiarezza su rinnovi, conferme e strategie".