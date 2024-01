Juve, Bargiggia: “Scelta conservatrice su Yildiz. Non l’unico errore”

Intervenuto a TvPlay, Paolo Bargiggia ha commentato il pareggio rimediato dalla Juventus contro l' Empoli . Ecco le sue parole: " Allegri ha delle responsabilità, ha fatto una scelta da conservatore non facendo giocare Yildiz che era in forma. È stato un po’ un allenatore trombone, ha detto che non l’ha visto concentrato e quando è entrato ha fatto bene. Sono un po’ cose da caserma che devono essere superate”.

Bargiggia ha proseguito: "Una volta che la Juve è andata in vantaggio ha fatto un cambio senza senso mettendo Weah per Miretti e si è portato l’Empoli al limite dell’area. In quel momento avrebbe dovuto mettere Yildiz vicino a Vlahovic. Un po’ l’ha buttata Allegri, anche se non c’è la controprova, ma era una partita da vincere e Allegri ha sbagliato. Milik quando era entrato in campionato aveva sempre fatto male”.