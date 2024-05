Juve, Bargiggia: “Giuntoli evita il contatto con Allegri da mesi”

Bargiggia avrebbe rivelato un clamoroso retroscena alla Juventus, per il quale il ds Giuntoli eviterebbe addirittura i contatti con Allegri

Intervistato per Tv Play, Paolo Bargiggia ha rivelato un clamoroso retroscena che riguarderebbe il futuro della panchina della Juventus. In questi giorni di incertezza, se le sue parole fossero confermate, sarebbe chiaro che il destino del tecnico Massimiliano Allegri sarebbe segnato. Infatti, per il giornalista, il rapporto tra l'allenatore dei bianconeri e il direttore sportivo del club sarebbe ai minimi termini. Ecco le sue parole: "Mi è stato detto, da fonte attendibile, che Giuntoli ormai evita il contatto con Allegri. Il nervosismo si è creato da quando Giuntoli, da novembre, ha iniziato a sondare Thiago Motta. Allegri l’ha presa malissimo, inoltre negli ultimi tempi litiga un po’ con tutti".