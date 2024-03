Juve, Bargiggia: “Con la Lazio prestazione imbarazzante”

Tramite il proprio profilo social su X, Paolo Bargiggia si è espresso sulla performance della Juventus nel match contro la Lazio. Il giornalista non avrebbe lesinato giudizi severi sulla prova offerta dai bianconeri, usciti sconfitti negli ultimi secondi della partita. Ecco le sue parole: "Un'altra partita imbarazzante della Juventus contro la Lazio. Un'altra partita giocata senza idee, coraggio e come una provinciale qualsiasi. La Lazio guidata da un allenatore con idee e coraggio ha meritato i 3 punti. Allegri andrebbe licenziato subito. Massimiliano Allegri, in questo momento è il peggior allenatore della Serie A. Gli altri, Liverani per ultimo, sono stati tutti esonerati".