Contro il Barcellona prima partita della terza stagione di Ronaldo alla Juve

Ieri sera contro il Barcellona Ronaldo è sceso in campo per la prima partita della sua terza stagione con la maglia della Juve.

Lampi di vero Cristiano Ronaldo, così potrebbe essere riassunta la prima partita stagionale di CR7 alla Juve. Una partita che per lui non poteva che essere agrodolce, contro un Barcellona da sempre acerrimo nemico. A fare la differenza è stata però la mancanza di un certo Lionel Messi, rivale di sempre del fuoriclasse portoghese. L'addio dell'argentino non sembra però aver toccato così tanto l'attaccante bianconero, che è sembrato sempre lucido e concentrato. Ritornato da poco dalle vacanze, il portoghese ha giocato solamente 45 minuti, in cui è apparso in ottima forma, facendo vedere diverse azioni degne del suo nome.