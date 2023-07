Juve-Barcellona, la presentazione del match da parte dei blaugrana

Il sito ufficiale del Barcellona ha pubblicato una nota con tutte le notizie in vista della partita di stanotte con la Juve.

Il sito ufficiale del Barcellonaha pubblicato una prewiew del match con la Juve. Ecco la nota: "Per il Barça, l'uomo incaricato di preparare tutto è l'allenatore del terzo anno Xavi Hernández, fresco di guida della sua squadra al titolo della Liga 2022/23. La partita di sabato è la prima delle quattro giocate dal Barça negli Stati Uniti quest'estate. Il calcio d'inizio di sabato è fissato per le 19:30 PT (4:30 CEST di domenica) al Levi's Stadium di Santa Clara, a pochi passi dalla San Francisco Bay Area e dalla regione vinicola famosa in tutto il mondo.