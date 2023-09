Juve, Barbano: “Chiesa e Vlahovic due campioni ma un disastro offensivo”

Alessandro Barbano ha espresso il suo punto di vista sulla prestazione della Juventus in campionato contro l' Empoli . In particolare, su Il Corriere dello Sport, il giornalista ha parlato del match disputato dal tandem offensivo formato da Federico Chiesa e Dusan Vlahovic .

Ecco le sue parole: "Una sola volta sono Vlahovic e Chiesa . Una sola volta, a tre quarti di gara, fanno ciò che Allegri dalla panchina disperatamente invoca, sbracciandosi dal primo minuto. Per il resto sono solo egoismo ed errori. Due campioni, un disastro offensivo. Poi entra Milik , e finalmente accade quello che fa della Juve una squadra capace di condannare chi sbaglia. L’ Empoli sbaglia, allungandosi in avanti nel tentativo di pareggiare, e il polacco inventa il corridoio per lanciare Federico. Che stavolta ci crede".

Sulla prestazione corale della squadra e sugli altri singoli della Juventus, Barbano ha aggiunto: "Due a zero e la solita Juve. Diligente e furba quanto il suo capitano coraggioso, Danilo, che la porta in vantaggio. Discontinua quanto il suo centrocampo fantasma, che ora domina, ora cede, ora dialoga, ora si dimena in un confuso autismo tattico, ora chiude tutti i varchi, ora si apre come burro alle incursioni di un generoso ma modesto Empoli. Locatelli, Miretti, McKennie e Rabiot fanno un’incognita permanente, dimostrando che il cantiere aperto da Allegri è ancora una costruzione incompiuta".