Juve, Balzarini: “Cambiaso destinato a una carriera brillante”

Tramite il proprio canale YouTube, Gianni Balzarini ha parlato del terzino della Juventus, Andrea Cambiaso. Ecco le sue parole: "Cambiaso è un ragazzo che ha ancora molto da imparare ma che sa apprendere molto in fretta. È uno dei pochi giocatori in grado di essere plasmati per un ruolo diverso. Addirittura opposto rispetto a quello che era stato sempre abituato a fare. Nasce come esterno sinistro, ma è in grado di fare più ruolo grazie alla sua dote naturale di apprendere in fretta un modo di giocare diverso. Secondo me Cambiaso è un giocatore avviato ad una brillante carriera, ha un'intelligenza superiore".