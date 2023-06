Juve, Bacchetta: “Rabiot penso che resti, Allegri ha già dimostrato”

Sulla rosa della Juve

Successivamente, Bacchetta ha parlato del futuro della squadra bianconera. Innanzitutto, secondo la giornalista Adrien Rabiot dovrebbe e potrebbe restare alla Juventus: "Trattenere Rabiot non sarebbe un'operazione da immagine. E' quello che ha giocato meglio. Io penso che resti. Non me ne frega niente se una sua conferma toglierebbe dello spazio a qualche giovane in rampa di lancio. La questione è questa: bisogna vincere. Non è tempo di lasciare da parte il miglior giocatore che la Juve ha in questo momento a centrocampo. Non si può rinunciare a una certezza per un "magari". Rabiot va trattenuto e, se hai un giocatore buono, lo fai giocare. Il problema non si pone: bisogna far giocare chi merita e bisogna far crescere chi è meritevole. Tuttavia, si possono far crescere i calciatori giovani, quando si hanno "i Barzagli, i Bonucci e i Chiellini" in difesa, ad esempio. I giocatori non si inseriscono all'interno di un contesto che traballa. La gente deve capirle queste cose: la Juve non ha mai fatto così, buttando gente allo sbaraglio per il gusto di avere gente giovane. Ha affiancato gente da far crescere a gente già esperta che dava delle garanzie. Smettiamola di passare da un estremo a un altro. Non ci si può paragonare al Barcellona o al Real Madrid. Loro hanno una cantera che funziona in maniera molto diversa rispetto ai nostri settori giovanili. Noi comunque ne abbiamo un buono, che ha prodotto della gente buona. Utilizzeremo l'utilizzabile, ma pensare di giocare solo con quelli è una follia".