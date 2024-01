La Juve ricorda l’Avvocato Agnelli: 21 anni dalla sua scomparsa

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un toccante messaggio in ricordo dell’Avvocato Agnelli: “24 gennaio 2003. Il giorno in cui si è fermato non solo l’orologio che portava sempre rigorosamente sopra il polsino della...

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un toccante messaggio in ricordo dell'Avvocato Agnelli: "24 gennaio 2003. Il giorno in cui si è fermato non solo l’orologio che portava sempre rigorosamente sopra il polsino della camicia, ma anche un po’ lo spartiacque di un’epoca che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Juventus.

Giovanni Agnelli è stato il Presidente, il simbolo di una lunga stagione in bianconero andata oltre gli irripetibili risultati raccolti sul campo. Una guida e un modello, una traccia che la Juventus continua ancora oggi a seguire facendo tesoro degli insegnamenti e sorridendo ripensando alle tante frasi rimaste celebri.

Lezioni anche quelle, che 21 anni dopo restano impresse nel DNA della nostra società. Stile, vittorie e soprattutto amore per il bianconero: un’eredità da preservare, un cammino da continuare a portare avanti. All’ingresso dello Juventus Museum, la casa di tutti i trofei bianconeri, è riportata una sua frase: «Mi emoziono perfino quando leggo in qualche titolo di giornale la lettera J. Penso subito alla Juve» Anche noi, da sempre e oggi in particolare, quando leggiamo Juventus pensiamo subito all’Avvocato".

(juventus.it)

