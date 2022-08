Juve, per il terzo anno un avvio sottotono. E ora c’è la Roma…

Il pareggio contro la Sampdoria è il primo passo falso della Juve nella Serie A 2022/23. Per il terzo anno consecutivo i bianconeri faticano

redazionejuvenews

"Siamo partiti un filino meglio dell'anno scorso e non abbiamo preso gol per due partite, concentriamoci sulle cose positive. In alcune cose dobbiamo migliorare. Peccato aver lasciato a casa due punti", con queste parole Massimiliano Allegri ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio per 0-0 contro la Sampdoria. Per quanto in effetti le parole dell'allenatore bianconero siano tutte vere, cercare di trovare un lato positivo nella prestazione vista contro i blucerchiati è un'impresa alquanto ardua. I bianconeri hanno giocato male, lasciando per strada i primi due punti della stagione, in una partita che però era più che abbordabile.

Ma questo non è il primo anno in cui la Juve parte male, ma il terzo. "Nelle ultime tre stagioni la Juventus non è mai riuscita a vincere entrambe le prime due gare di campionato, dopo che ci era riuscita in tutte le precedenti quattro stagioni di Serie A. Impaccio", fa sapere Opta. Nella passata stagione, infatti, i bianconeri avevano conquistato solo un punto: pareggio contro l'Udinese e sconfitta contro l'Empoli. Come sottolineato scherzando da Allegri, quest'anno è andata meglio. Al tempo stesso una squadra come la Juventus non può e non deve accontentarsi: nel DNA bianconero c'è la vittoria.

E se contro la Sampdoria è arrivato un pareggio, sabato alle 18:30 contro la Roma servirà qualcosa di più. I giallorossi sono reduci da due vittorie in due partite, entrambe per 1-0. Vincere di misura, una strategia che Allegri conosce molto bene e che l'allenatore portoghese sta facendo sua, qualcuno direbbe "di corto Mou-so". La difesa bianconera fino ad ora ha retto il colpo, portando a casa due clean sheets, ma contro Abraham, Dybala e gli altri attaccanti della Roma non sarà così facile. Al tempo stesso, lo sterile attacco della Vecchia Signora dovrà cercare di sfondare la retroguardia giallorossa, impresa tutt'altro che facile. Servirà una prestazione di livello.