La Juventus rischierebbe comunque un anno di stop dalla UEFA per antisportività. Sul sema l'avv. Sperduti ha commentato: "La qualificazione ad una delle coppe è un elemento importante in chiave Uefa. A questo punto Ceferin potrebbe infliggere la squalifica di un solo anno. A meno che non decida un'ammenda o il divieto di fare mercato. Tutto questo salvo passi indietro della Juve sulla Superlega: questo si chiama ricatto”.