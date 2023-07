Juve, avv. Paniz: “Pogba rimarrà al 50%, Vlahovic da tenere a ogni costo”

Intervenuto nel corso della trasmissione Piazza affari in onda sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Maurizio Paniz . L'avvocato ha affontato alcuni temi ricorrenti riguardanti la Juventus . Tra questi, le sue aspettative sul giudizio che la UEFA darà nei confronti dei bianconeri. Dopo le due sentenze del Giudice Sportivo che hanno coinvolto il club, la Juventus rischierebbe delle sanzioni dall'associazione calcistica europea per lesa etica sportiva. Ecco cosa ha detto: “La Juventus secondo me sarebbe contenta di non fare le coppe la prossima stagione. La Conference League porta solo costi in più che non vengono pareggiate dalle possibiliti entrate. Mi pare un eccesso che i bianconeri abbiano l’ambizione di fare questa coppa. Secondo me, però, questo non piacerebbe alla UEFA perché la Juventus alzerebbe il livello anche commerciale della Conference League”.

Sul possibile addio di Pogba

In trasmissione, l'avv. Paniz ha espresso la sua opinione in merito al caso Pogba. Il calciatore francese sarebbe oggetto delle attenzioni dell'Al-Aitthad che gli avrebbe proposto un contratto di tre anni per 150 milioni di euro. Per l'avvocato le possibilità di permanenza sarebbero le stesse di quelle di addio: “Penso che ci sia il 50% di possibilità che possa restare. L’offerta è molto allettante. È un giocatore non più giovane e negli ultimi anni ha avuto qualche problemino. Potrebbe, perciò, voler rilanciarsi in un grande club come la Juventus. L’offerta resta molto allettante. La Juventus ha tutti i giocatori in vendita a seconda delle proposte che arrivano. I bianconeri non può strapparsi i capelli per un Pogba che nelle ultime stagioni non ha sorpreso. Arriverebbe anche qualche decina di milioni che aiuterebbe le casse”.